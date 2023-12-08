Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования ДТП со школьным автобусом

Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о ДТП с автобусом, который перевозил детей, в Приморском крае, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ.

В средствах массовой информации сообщается, что в районе села Казанка произошло ДТП со школьным автобусом. Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

По данным следствия, 8 декабря 2023 года водитель автобуса, принадлежащего одной из школ Партизанского муниципального района, осуществляющий перевозку несовершеннолетних, двигаясь по автомобильной дороге в районе села Казанка Партизанского городского округа нарушил требования правил дорожного движения. В результате произошло столкновение с другим автомобилем, и школьный автобус с пассажирами завалился на левый бок, есть пострадавшие.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Приморскому краю В.В. Фомину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.