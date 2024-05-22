Бастрыкин заинтересовался ситуацией с обманом участника СВО из Рязанской области

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, поручил провести проверку по факту мошенничества в отношении участника специальной военной операции (СВО) в Рязанской области.

В социальных сетях появилась информация о том, что участник СВО обратился в юридическую фирму с просьбой помочь ему получить выплаты. Однако мужчину обманули, фактически не оказав помощи, но потребовав за это деньги. Мужчина попытался расторгнуть договор и вернуть средства, но юристы отказались это сделать.

Сейчас в следственном управлении СК России по Рязанской области проводят проверку по этому делу.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Рязанской области Владимиру Никешкину доложить о результатах проверки.