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Александр Бастрыкин, фото пресс-службы СК РФ
Происшествия

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении школьницы в Сасове

Анастасия Мериакри

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в Сасове. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

В интернете 14 апреля опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как трое юношей избили школьницу на улице и принудили ее просить прощения, стоя на коленях. Сотрудники полиции установили личности этих несовершеннолетних и разыскали их. 

По данному инциденту следственные органы проводят процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Медведкову доложить о ходе проведения проверки.

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