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Новости России

Бастрыкин: Во время вторжения ВСУ в Курскую область боевики убили более 330 мирных жителей

Алексей Самохин
Фото со страницы Александра Бастрыкина ВКонтакте

В результате вторжения украинских националистов в Курскую область погиб 331 человек, ещё 553 получили ранения. Потерпевшими признаны более 14 тысяч мирных жителей. Об этом рассказал «Комсомольской правде» руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, ущерб от преступных действий ВСУ в регионе уже оценивается в 3 миллиарда рублей. Эта цифра промежуточная, она будет расти.

Глава Следкома отметил, что подразделения ВСУ вторглись на нашу территорию с оружием, чтобы совершать теракты, запугивать мирное население и уничтожать гражданскую инфраструктуру. Поэтому их действия квалифицированы по статьям Уголовного кодекса: «Террористический акт», «Убийство», «Умышленное уничтожение имущества» и другим.

Следственным комитетом возбуждено более 600 уголовных дел, из них 213 уже направлены в суд. Более 230 националистов осуждены.

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