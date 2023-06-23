Бастрыкин потребовал доклад по делу об оказании медпомощи роженице в рязанском перинатальном центре

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу по оказанию медицинской помощи женщине, которая рожала ребёнка в Рязанском областном перинатальном центре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всё произошло в 2019 году. Медики центра выбрали неправильную тактику проведения родов. Как итог — ребёнок стал инвалидом.

Руководителю следственного управления СК РФ по Рязанской области Владимиру Никешкину поручено представить доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела.