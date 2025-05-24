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Изображение от wavebreakmedia_micro на Freepik
Изображение от wavebreakmedia_micro на Freepik
Армия и СВОПроисшествияГлавные новости

Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении участника СВО в Рязани

Алексей Самохин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Рязанской области Олегу Васильеву представить доклад по делу о нападении на участника специальной военной операции.

В интернете сообщалось, что в марте текущего года в Рязани трое мужчин, в том числе лица неславянской внешности, напали на военнослужащего. Пострадавшего удерживали в салоне автомобиля, избивали и вымогали у него деньги, полученные в качестве выплат за ранение. В ходе боевых действий участник СВО частично лишился ноги.

Региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело.

Ход расследования находится на контроле центрального аппарата СК России. По его завершении глава ведомства ожидает подробный отчёт о результатах.

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