Пятница, 24 ноября, 2023
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Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с «Рязанским городским оператором»

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Глава СК России потребовал доклад о ситуации с одной из рязанских управляющих компаний.

23 ноября в сети появилась видео, на котором жильцы дома №19 на улице Костычева сообщают, что управляющая компания подделала их подписи в протоколе собрания, и теперь дом переходит в ведение УК «Рязанский городской оператор».

Горожане утверждают, что собрание жильцов не проводилось, а все письменные подтверждения фальсифицированы.

По данному факту Александр Бастрыкин потребовал провести проверку и доложить о ее результатах, сообщает информационный центр СК России.

Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

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