Вторник, 31 октября, 2023
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Бастрыкин поставил на контроль ситуацию в поселке Поплевинский Рязанской области

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Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о небезопасных условиях проживания в аварийном доме в п. Поплевинский Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. 

В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу нарушения прав жильцов признанного год назад аварийным дома в поселке Поплевинский Рязанской области. До настоящего времени владельцам помещений, в том числе семье с ребенком, другое жилье не предоставлено. Граждане опасаются за свою безопасность, поскольку дом разрушается, при этом их обращения в администрацию результатов не приносят.

Ситуация получила распространение в социальной сети.

В СУ СК России по Рязанской области начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Анатольевичу Никешкину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также о принимаемых мерах к восстановлению жилищных прав граждан.

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