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Александр Бастрыкин, фото пресс-службы СК РФ
Александр Бастрыкин, фото пресс-службы СК РФ
Александр Бастрыкин, фото пресс-службы СК РФ
Новости России

Бастрыкин: после начала СВО в России погиб 621 мирный житель

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После начала спецоперации в России погиб 621 мирный житель, еще более трех тысяч человек пострадали, заявил глава СК Александр Бастрыкин, его слова привел «Бел.Ру».

По его данным, среди жертв — 38 детей. Кроме того, 249 несовершеннолетних получили ранения в результате атак ВСУ.

Больше всего ударов со стороны украинских военных зафиксировали в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях. Также многие атаки пришлись на Крым, Севастополь и Краснодарский край.

Бастрыкин уточнил, что следователи возбудили свыше трех тысяч уголовных дел по факту ударов по мирному населению.

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