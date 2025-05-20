Бастрыкин: после начала СВО в России погиб 621 мирный житель

После начала спецоперации в России погиб 621 мирный житель, еще более трех тысяч человек пострадали, заявил глава СК Александр Бастрыкин, его слова привел «Бел.Ру».
По его данным, среди жертв — 38 детей. Кроме того, 249 несовершеннолетних получили ранения в результате атак ВСУ.
Больше всего ударов со стороны украинских военных зафиксировали в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях. Также многие атаки пришлись на Крым, Севастополь и Краснодарский край.
Бастрыкин уточнил, что следователи возбудили свыше трех тысяч уголовных дел по факту ударов по мирному населению.
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