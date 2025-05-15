Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело об обрушении балкона в Касимове

Руководитель следственного комитета РФ поручил возобновить расследование уголовного дела о травмировании женщины при обрушении балкона в Касимове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина через приёмную в социальной сети «ВКонтакте» обратилась жительница Рязанской области. Она выразила несогласие с результатами установления обстоятельств, связанных с ненадлежащим содержанием многоквартирного дома в микрорайоне Приокском города Касимова.

В мае 2024 года в доме, построенном в 1985 году, произошло обрушение балконной плиты. Женщина, находившаяся на втором этаже, получила множественные телесные повреждения в результате падения и была госпитализирована. На данный момент она продолжает нуждаться в реабилитационном лечении.

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Ранее ситуация уже освещалась в средствах массовой информации. По поручению Бастрыкина был запрошен доклад о случившемся.

По факту происшествия в Следственном управлении СК России по Рязанской области расследовалось уголовное дело, которое впоследствии было прекращено.

В связи с обращением гражданки Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву возобновить производство по уголовному делу и представить подробный доклад о выявленных в ходе следственных действий обстоятельствах.

Ход исполнения поручения взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.