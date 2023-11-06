Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на подростка в Орловской области

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий мигрантом в отношении ребенка в Орловской области, сообщает телеграм-канал СК РФ.

В социальных медиа опубликована информация о том, что в Орловской области несовершеннолетнему требуется помощь и защита от нападавшего на него мигранта. Сообщается, что несовершеннолетнего подростка избил 20-летний уроженец Республики Таджикистан и, высказывая угрозы, заставил перевести денежные средства на свою банковскую карту.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Юдину П.И. возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ход и результаты расследования уголовного дела будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.