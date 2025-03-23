Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти мужчины в супермаркете в Рязанской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти мужчины в супермаркете в Новомичуринске Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В группе приёмной Александра Бастрыкина ВКонтакте написали жалобу в связи с ходом проверки по факту смерти мужчины. В марте 2025 года в супермаркете между двумя мужчинами завязалась драка, в ходе которой один покупатель ударил по голове другого. Приехавшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть. Мужчину, нанесшего удар, к ответственности не привлекли.

В СК по Рязанской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.