Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за аварийного дома на улице Колхозной

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту непринятия мер к расселению многоквартирного дома по улице Колхозной в Рязани. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале информцентра Следкома.

Построенное в 1954 году здание, износ конструкций которого превышает 80%, признано аварийным в 2017 году. Его планировали снести в 2020 году, но граждане продолжают проживать в небезопасных условиях. Сроки предоставления другого жилья перенесены на 2025 год, а обращения жильцов в компетентные структуры результата не дают.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по региону Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об обстоятельствах произошедшего и итогах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в Москве.