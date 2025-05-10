Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Рязани

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения школьницы в Рязани, сообщает пресс-служба ведомства.
Об инциденте в Горроще стало известно 8 мая после публикации информации об избиении в телеграм-канале. Сообщалось, что девочку поставили на колени, били, происходящее снимал на видео молодой парень.
На записи трое девушек матерятся, бьют жертву руками и ногами. Судя по всему, причиной конфликта стала ревность.
В тот же день личности участников экзекуции были установлены. Троих 13-летних девушек и 14-летнего юношу, снимавшего конфликт на камеру, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Полицейские провели воспитательные беседы с подростками и их родителями. Взрослых также обещали оштрафовать.
Бастрыкин поручил завести уголовное дело и доложить о его расследовании.
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