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Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Рязани

Алексей Самохин

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения школьницы в Рязани, сообщает пресс-служба ведомства.

Об инциденте в Горроще стало известно 8 мая после публикации информации об избиении в телеграм-канале. Сообщалось, что девочку поставили на колени, били, происходящее снимал на видео молодой парень.

На записи трое девушек матерятся, бьют жертву руками и ногами. Судя по всему, причиной конфликта стала ревность.

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В тот же день личности участников экзекуции были установлены. Троих 13-летних девушек и 14-летнего юношу, снимавшего конфликт на камеру, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Полицейские провели воспитательные беседы с подростками и их родителями. Взрослых также обещали оштрафовать.

Бастрыкин поручил завести уголовное дело и доложить о его расследовании.

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