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Пятница, 31 марта, 2023
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Бастрыкин поручил возбудить дело о конфликте с дорожными рабочими в Скопине

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После обращения жительницы Рязанской области в Информационный центр Следственного комитета о применении мигрантами насилия в её отношении, председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Конфликт случился в Скопине в декабре 2022 года, когда женщина возмутилась тем, что рабочие укладывают асфальт зимой в плохую погоду. В отношении заявительницы была применена сила, после чего ей пришлось восстанавливать повреждённую руку.

Женщина не согласна с результатами проведённого разбирательства, по итогам которого виновные до сих пор не наказаны.

Бастрыкин поручил Никешкину возбудить уголовное дело, представить доклад об установленных в ходе первоначально проведенных следственных действий обстоятельствах, а по окончании расследования — о его результатах.

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