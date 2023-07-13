Четверг, 13 июля, 2023
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Бастрыкин поручил вновь возбудить дело о нападении мигрантов на несовершеннолетних

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело о противоправных действиях мигрантов в городе Фрязино Московской области. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

В июля 2023 года нетрезвые выходцы из Средней Азии на пляже во Фрязино приставали к девочке, а заступившегося за нее одноклассника избили. В социальной сети появилось сообщение, что органы прокуратуры отменили решение о возбуждении уголовного дела.

— В территориальном следственном отделе ГСУ СК России по Московской области было возбуждено два уголовных дела, однако оба раза вынесенные постановления были отменены органами прокуратуры, — говорится в сообщении Следкома.

Бастрыкин поручил вновь завести уголовное дело и передать его сотрудникам Главного следственного управления СК по Московской области.

Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

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