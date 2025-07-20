Бастрыкин поручил разобраться с разбитой дорогой в Милославском районе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Милославском районе Рязанской области. Об этом сообщает региональный СК.

Жители Милославского района Рязанской области обратились к главе СК РФ в связи с непринятием мер к организации надлежащей дорожной инфраструктуры. На протяжении долгого времени автомобильная дорога «Милославское – Дегтярка – Большое Подовечье», которая соединяет ряд населенных пунктов с районным центром, находится в непригодном состоянии: асфальтовое полотно изношено, на его поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В результате проезд транспортных средств, в том числе школьного автобуса, затруднен.

Несмотря на многочисленные обращения местных жителей и вынесенное в их пользу судебное решение, мер к организации ремонтных работ не принимается. Александр Бастрыкин поручил представить доклад по данной ситуации. В СУ СК России по Рязанской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).