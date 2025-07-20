Воскресенье, 20 июля, 2025
24.3 C
Рязань
Происшествия

Бастрыкин поручил разобраться с разбитой дорогой в Милославском районе

Анастасия Мериакри
Фото со страницы Александра Бастрыкина ВКонтакте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Милославском районе Рязанской области. Об этом сообщает региональный СК.

Жители Милославского района Рязанской области обратились к главе СК РФ в связи с непринятием мер к организации надлежащей дорожной инфраструктуры. На протяжении долгого времени автомобильная дорога «Милославское – Дегтярка – Большое Подовечье», которая соединяет ряд населенных пунктов с районным центром, находится в непригодном состоянии: асфальтовое полотно изношено, на его поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В результате проезд транспортных средств, в том числе школьного автобуса, затруднен.

Несмотря на многочисленные обращения местных жителей и вынесенное в их пользу судебное решение, мер к организации ремонтных работ не принимается. Александр Бастрыкин поручил представить доклад по данной ситуации. В СУ СК России по Рязанской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Самые читаемые материалы

Семья и отношения

Свадьбу в образах сказочных принца и принцессы сыграли в Рязани любители фэнтези

Платье невесты сшито на заказ в единственном экземпляре, а костюм жениха создавался его бабушкой.
Новости мира

Экстрасенс Галина Янко рассказала о черной карме Зеленского

Своё мнение о будущем Украины высказала российский экстрасенс и таролог Галина Янко. По её словам, дни правления Владимира Зеленского сочтены
Происшествия

Лексус съехал в пруд с моста в Рязанской области

Водитель и пассажиры отделались лёгким испугом.
Происшествия

В Рязанской области сбили вражеский беспилотник

Как заявил губернатор Павел Малков, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.

Последние новости

Общество

В Рязани Продолжается преображение сквера Трудовой доблести

Часть сквера у вокзала практически готова. Осталось установить лавочки и урны. На основной территории работы продолжаются. На центральной дорожке ведется укладка тротуарной плитки.
Происшествия

Автомобиль перевернулся в кювете на трассе М-5 в Рязанской области

ДТП произошло на 233-м километре трассы в Спасском районе. Судя по кадрам, машина пробила разделитель и перевернулась в кювете.
Погода

Ливни, град, гроза пройдут в Рязанской области 21 июля

Рязанцев предупреждают о кратковременных дождях, местами сильных. Ожидается гроза, в отдельных районах сильный ливень, град.
Интересное

Нумеролог Лада Северская назвала даты августа, способные перевернуть вашу жизнь

Август 2025 года полон скрытых поворотов, и именно в такие моменты случаются самые глубокие трансформации.
Новости мира

Леди Гага удивила поклонников нарядом с «российским триколором»

В Сети появились кадры, на которых её плащ-хамелеон переливается цветами, напоминающими российский флаг
Здоровье

Нарколог назвал относительно безопасную для здоровья дозу алкоголя

Даже «лёгкий» алкоголь при регулярном употреблении оказывает серьёзную нагрузку на организм.
Происшествия

На 84-м году жизни скончался кандидат физико-математических наук Дмитрий Морин

Дмитрий Морин работал в РГУ имени С.А. Есенина с 1971 года. С 1992 по 2015 год занимал должность заместителя декана по учебной работе физико-математического факультета, внёс большой вклад в развитие факультета.
Культура и события

Экспозиция «Жизнь монаха в монастыре» открылась в Рязанском кремле

Начинается всё в зале собраний, стены которого украшены образами рязанских архиереев и во главе которого располагается игуменский стул – далее в рамках экскурсии будет в том числе рассказано, чем ныне отличаются игумен и духовник, когда-то объединенные общим значением «наставника».