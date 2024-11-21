Бастрыкин поручил провести в Рязани проверку по делу об обмане двух участников СВО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по делу об обмане в Рязани двух участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Двое мужчин обратились в соцсетях к Бастрыкину с просьбой помочь решить их проблему. В августе этого года участник СВО обратился в фирму, которой владеет ИП, за юридической помощью. Он перевел деньги за услуги, однако спустя три месяца после заключения договора сотрудники фирмы не исполнили свои обязательства.

Отмечается, что ранее от аналогичных действий этой организации пострадал другой участник СВО. Предприниматель не был привлечен к ответственности.