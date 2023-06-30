Бастрыкин поручил провести проверку после выхода ток-шоу с многодетной матерью-наркоманкой

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о возможном нарушении прав несовершеннолетних в Рязанской области. Решение принято после появления в программе «Мужское/женское» многодетной матери-наркоманки из Кораблина.

Женщина лишена родительских прав в отношении четверых детей. Сейчас с ней проживает грудной ребёнок, который находится в опасных условиях.

Руководителю следственного управления СК по Рязанской области Владимиру Никешкину поручено провести проверку и представить подробный доклад.