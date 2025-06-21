Бастрыкин поручил провести проверку после нападения подростков на мужчину в Рязани

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по информации о противоправных действиях подростков в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация об избиении нетрезвого мужчины в Дашково-Песочне появилась в соцсетях. После этого рязанская полиция нашла подростков.

— Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Рязанской области Васильеву О.А. организовать процессуальную проверку и представить доклад, — говорится в сообщении Следкома.