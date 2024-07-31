Среда, 31 июля, 2024

Бастрыкин поручил провести проверку после инцидента в Скопине

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/priemnaya_bastrikina

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту травмирования жительницы города Скопина Рязанской области.

Согласно информации, опубликованной в СМИ и социальных сетях, в июле текущего года женщина упала в яму на тротуаре. Она была вырыта сотрудниками МКП «Скопинские водные системы» во время проведения земляных работ.

Рядом с опасным местом не было предупреждающих знаков и ограждений, а прилегающая территория не освещалась. Женщине потребовалась медицинская помощь из-за травмы ноги.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести проверку и сообщить об обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

Исполнение поручения и ход проверки будут контролироваться центральным аппаратом ведомства.

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