Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Рязани о нарушении жилищных прав, сообщила пресс-служба СК РФ.

Обращение 19-летнего рязанца поступило в приёмную Бастрыкина ВКонтакте. Молодой человек стоял в очереди на получение жилья, но с достижение совершеннолетия рязанца исключили из списков, так как у его бабушки есть квартира. Жильё у женщины муниципальное.

Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о результатах руководителю регионального следственного управления СК РФ Владимиру Никешкину.

Исполнение поручения, ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.