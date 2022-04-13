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Среда, 13 апреля, 2022

Бастрыкин поручил проверить возможное применение отравляющих веществ ВС Украины

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Бастрыкин поручил проверить возможное применение отравляющих веществ ВС Украины

7info

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить, применяли ли украинские войска отравляющие вещества, сообщила 13 апреля пресс-служба ведомства.

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Российские войска нашли на территории оставленной украинцами военной части беспилотники, оборудованные ёмкостями для жидкости. Глава СК поручил выяснить, применялись ли они для распыления отравляющих веществ в отношении войск и мирных жителей.

Эксперты установят происхождение БПЛА, способы их применения украинскими военными.

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