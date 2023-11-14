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Бастрыкин поручил проверить в Рязани законность распоряжения муниципальным имуществом

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Фото со страницы Александра Бастрыкина ВКонтакте

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о возможных нарушениях при распоряжении муниципальной собственностью в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава Следственного комитета обратил внимание на сообщения о том, что депутаты Рязгордумы без проведения конкурсов передали муниципальный объект в безвозмездное пользование на три года одной из местных этнических диаспор.

Бастрыкин поручил главе следственного управления СК РФ по Рязанской области Владимиру Никешкину проверить законность этих действий и отчитаться о проведённой проверке.

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