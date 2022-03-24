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Четверг, 24 марта, 2022

Бастрыкин поручил представить срочный доклад о расследовании обстоятельств взрывов в Белгородской области

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Бастрыкин поручил представить срочный доклад о расследовании обстоятельств взрывов в Белгородской области

7info

Председатель Следственного комитета поручил расследовать факты взрывов на территории Белгородской области.

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По имеющимся сведениям, в приграничном селе Журавлевка Белгородской области в ночь с 23 на 24 марта зафиксировано несколько взрывов, произошедших в результате разрыва снаряда, запущенного со стороны Украины. Устанавливается количество разрушенных или поврежденных жилых и нежилых построек.

А.И. Бастрыкин поручил представить срочный доклад об обстоятельствах произошедшего и поставил ход расследования на контроль.

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