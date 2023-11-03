Бастрыкин поручил доложить по делу о смерти новорожденного в Севастополе

Глава СК России поручил доложить по уголовному делу о смерти новорожденного в г. Севастополе, сообщает пресс-служба ведомства.

К Председателю СК России А.И. Бастрыкину через Информационный центр СК России вновь обратилась жительница города Севастополя, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее новорожденного ребенка. Женщина полагает, что это произошло в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи в родильном доме, куда она была госпитализирована в ноябре прошлого года. До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело, ранее возбужденное по поручению Председателя СК России.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Владимировичу Рудневу представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.