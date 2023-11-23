Бастрыкин поручил доложить об аварийном доме в Рязани

Председатель Следственного комитета поручил доложить по информации о проживании жителей Рязани в аварийном доме, сообщает пресс-служба ведомства.

В средствах массовой информации сообщается, что на улице Дачной города Рязани люди вынуждены проживать в аварийном доме, ожидая расселения. В ветхой двухэтажке отсутствует горячее водоснабжение, системы коммуникации непригодны, протекает крыша, здание разрушается. По словам горожан, предложенное им жильё маневренного фонда также ненадлежащего качества.

В следственном управлении Следственного комитета России по Рязанской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Рязанской области В. А. Никешкину доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и мерах по защите прав граждан.