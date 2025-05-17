Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав ребёнка-инвалида в Рязани

В адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина через приёмную «ВКонтакте» обратилась жительница города Рязани с жалобой на нарушение прав её 12-летнего сына-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам заявительницы, в декабре 2023 года её сыну была предоставлена прогулочная инвалидная коляска, которая не соответствует требованиям безопасности. Из-за регулярных поломок её использование представляет угрозу жизни и здоровью ребёнка. Несмотря на многочисленные обращения в компетентные органы с просьбой заменить средство индивидуальной реабилитации, никаких мер принято не было.

Следственное управление СК России по Рязанской области организовало процессуальную проверку по поступившему обращению.

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Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Олегу Васильеву доложить о промежуточных результатах проверки и о принятых мерах по итогам рассмотрения обращения.

Ситуация находится на контроле Следкома.