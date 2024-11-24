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Бастрыкин отреагировал на сообщения возможном о загрязнении ядовитыми отходами озера в Рязанской области

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Валерия Мединская
Александр Бастрыкин, фото пресс-службы СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на сообщения о загрязнения ядовитыми отходами Святого озера в Шиловском районе. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

В соцсетях люди пожаловались на несанкционированную свалку на берегу водоёма. Там складируют бытовые и крупногабаритные отходы. Опасаются активисты того, что ядовитые отходы попадают в водоём, связанный с Окой. Происходящее может повлечь большие экологические проблемы, вместе с тем компетентные органы на жалобы не отреагировали.

Как итог — Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Анатольевичу Никешкину провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о её результатах. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате СК.

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