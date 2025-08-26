Бастрыкин дал поручение после обращения сына альпинистки Наговицыной

Следственный комитет России займётся ситуацией с российской альпинисткой Натальей Наговицыной, которая осталась с травмой ноги на пике Победы в горах Киргизии. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин после обращения её сына.

В своём обращении сын альпинистки просит оказать содействие в организации аэровидеосъёмки района, чтобы подтвердить, что его мать жива.

Бастрыкин поручил своим подчинённым, в сотрудничестве с МИД России и МЧС России, принять все возможные меры для выяснения обстоятельств и оказания посильной помощи в спасении Натальи Наговицыной.

По факту произошедшего Следственный комитет уже начал процессуальную проверку. Исполнение поручения поставлено на личный контроль главы ведомства.

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.