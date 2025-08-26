Вторник, 26 августа, 2025
Бастрыкин дал поручение после обращения сына альпинистки Наговицыной

Алексей Самохин
Фото со страницы Александра Бастрыкина ВКонтакте

Следственный комитет России займётся ситуацией с российской альпинисткой Натальей Наговицыной, которая осталась с травмой ноги на пике Победы в горах Киргизии. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин после обращения её сына.

В своём обращении сын альпинистки просит оказать содействие в организации аэровидеосъёмки района, чтобы подтвердить, что его мать жива.

Бастрыкин поручил своим подчинённым, в сотрудничестве с МИД России и МЧС России, принять все возможные меры для выяснения обстоятельств и оказания посильной помощи в спасении Натальи Наговицыной.

По факту произошедшего Следственный комитет уже начал процессуальную проверку. Исполнение поручения поставлено на личный контроль главы ведомства.

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.

Сын альпинистки Наговицыной обратился с мольбой о спасении

Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Общество

Подтверждена гибель 28 человек на предприятии в Шиловском районе — Павел Малков

На сегодня подтверждена гибель 28 человек, продолжается опознание и проведение экспертиз. В больницах Рязани и Москвы остаются 37 человек, 120 лечатся амбулаторно.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.

Происшествия

Троих жителей Рязанской области мошенники развели на 4 миллиона рублей

По всем трём случаям возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полиция уже ведёт расследование, но вернуть деньги потерпевшим будет очень непросто.
Новости России

Четыре больших православных праздника отмечает Церковь в сентябре

Эти дни имеют особое значение для верующих, так как связаны с важными библейскими событиями и почитанием святых
Кино и ТВ

Дарья Донцова станет первой гостьей нового сезона шоу «Секрет на миллион» на НТВ

Она поделится с телезрителями историей своей семьи и расскажет, как справляется с потерей любимого мужа.
Кино и ТВ

Актер из «Склифосовского» Алексей Аптовцев умер за неделю до юбилея

Российским зрителям он особенно запомнился по ролям в популярных сериалах, таких как «Солдаты», «Студенты», «Кремлёвские курсанты», «Склифосовский» и «Учитель в законе». 
Общество

Эксперт рассказал, как вырастут для рязанцев цены на продукты с началом осени

По словам Александра Панченко, управляющего партнёра Agro and Food Communications, рост цен затронет практически все категории товаров.
Власть и политика

Павел Малков: Каждый поддержанный проект направлен на комплексное благоустройство важных локаций в 6 городах Рязанской области

Глава региона напомнил, что недавно были подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
Происшествия

Режим ЧС отменён на территории Шиловского района

Соответствующее распоряжение подписал 25 августа губернатор Павел Малков. 
Новости мира

Депутат Колесник: Зеленскому стоит бояться не только Стерненко, но и свою охрану

Парламентарий назвал Зеленского нелегитимным президентом и предположил, что судьбу и его, и Стерненко будет решать Запад.