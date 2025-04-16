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Александр Бастрыкин, фото: t.me/infocentrskrf
Власть и политика

Бастрыкин дал поручение по деревне Турлатово Рязанского района

Алексей Самохин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку информации о ненадлежащем водоснабжении в деревне Турлатово под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соцсети появилась информация о том, что в населённом пункте Рязанского района отсутствует регулярное обслуживание систем водоснабжения. Долгое время в дома жителей поступает вода, не пригодная для питья и бытовых нужд из-за наличия осадка и примесей.

Сообщается, что многочисленные жалобы граждан результатов не принесли, меры к разрешению проблемы не принимаются.

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Провести проверку и доложить о результата поручено и. о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат Следкома РФ.

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