Баскетболистки из Рязани взяли золото спартакиады в Санкт-Петербурге

Баскетболистки Рязанского медуниверситета показали лучший результат на спартакиаде медицинских и фармацевтических учреждений России. Об этом сообщает Минспорт Рязанской области.

Турнир прошёл в Северной столице на прошлой неделе. Команда РязГМУ получила право участия в нём после победы на этапе Центрального федерального округа в Воронеже в марте.

Наши баскетболистки довольно уверенно прошли все соревнования и заслужено завоевали золотые медали без единого поражения.

Поздравляем команду Рязанского медуниверситета и желаем ей дальнейших успехов!