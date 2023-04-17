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Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Баскетболистки из Рязани взяли золото спартакиады в Санкт-Петербурге

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Фото из Телеграм канала Минспорта Рязанской области

Баскетболистки Рязанского медуниверситета показали лучший результат на спартакиаде медицинских и фармацевтических учреждений России. Об этом сообщает Минспорт Рязанской области.

Турнир прошёл в Северной столице на прошлой неделе. Команда РязГМУ получила право участия в нём после победы на этапе Центрального федерального округа в Воронеже в марте.

Наши баскетболистки довольно уверенно прошли все соревнования и заслужено завоевали золотые медали без единого поражения.

Поздравляем команду Рязанского медуниверситета и желаем ей дальнейших успехов!

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