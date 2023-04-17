Баскетболистки из Рязани взяли золото спартакиады в Санкт-Петербурге

Баскетболистки Рязанского медуниверситета показали лучший результат на спартакиаде медицинских и фармацевтических учреждений России. Об этом сообщает Минспорт Рязанской области.
Турнир прошёл в Северной столице на прошлой неделе. Команда РязГМУ получила право участия в нём после победы на этапе Центрального федерального округа в Воронеже в марте.
Наши баскетболистки довольно уверенно прошли все соревнования и заслужено завоевали золотые медали без единого поражения.
Поздравляем команду Рязанского медуниверситета и желаем ей дальнейших успехов!
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