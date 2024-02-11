Воскресенье, 11 февраля, 2024

Барический «бугор» ожидает москвичей в конце следующей недели

Такое давление негативно скажется на здоровье людей, страдающих астмой, повышенным артериальным давлением, аллергиков.

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Барический «бугор» ожидает москвичей в конце следующей недели

Автор: 7info

Опубликовано

В конце следующей недели жителей Москвы ожидает барический «бугор», сообщают «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 16 февраля, барометры покажут аномальные 769 миллиметров ртутного столба. Этот показатель на 22 единицы выше нормы.

Такое давление негативно скажется на здоровье людей, страдающих астмой, повышенным артериальным давлением, аллергиков. Образно, человек как будто спустится в шахту глубиной от 200 метров.

Рекордный показатель давления зафиксирован в 1984 году, до него не хватит всего 4 миллиметра ртутного столба.

В Рязани в пятницу ожидается давление в 770 мм рт ст.

16 февраля, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается ясная погода; ночью -24.26°, днем -16.18°, ветер юго-восточный, умеренный.

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