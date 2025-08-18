Банку с марихуаной обнаружили у жителя Рязанской области

В рамках проведения операции «Мак-2025» сотрудники полиции задержали жителя поселка Павелец за хранение марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Полицейские получили информацию, что житель рабочего поселка Павелец хранит дома растительные наркотики. Оперативники обследовали дом, на чердаке обнаружили стеклянную банку с высушенными фрагментами растений. Исследования показали, что в банке находилось более 200 граммов марихуаны.

По предварительной информации, 52-летний житель поселка Павелец через интернет приобрел семена наркосодержащей конопли, высадил растения на приусадебном участке и собрал урожай. Изготовив из этих растений марихуану, злоумышленник спрятал ее на чердаке.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.