Банковское приложение ВТБ из российского магазина NashStore скачали более 1 миллиона раз

Клиенты ВТБ установили мобильное приложение ВТБ Онлайн для Android-устройств более 1 млн раз в отечественном магазине NashStore с момента его запуска в 2022 году. Таким образом, ВТБ побил новый рекорд по скачиваниям в NashStore.
Сервис ВТБ Онлайн позволяет полноценно управлять финансами. Кроме решения повседневных задач – контроль карт и счетов, переводов через СБП, оплаты связи, ЖКХ и образования без комиссии – пользователь может оплатить налоги, узнать о выплатах от государства, оформить кредит или рассрочку на оплату покупок по карте, купить полис ОСАГО и получить другие финансовые услуги. ВТБ Онлайн легко кастомизируется: пользователь может самостоятельно изменить контактные данные, обновить документы, контролировать опции, связанные с безопасностью, информировать банк о звонках мошенников. В ВТБ Онлайн можно подключить авторизацию по биометрии и входить в учетную запись за один клик, без ввода пароля и кода из СМС.