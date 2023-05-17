Банковская экспансия на рынке микрозаймов ударит по благосостоянию россиян – Миронов

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов предупредил, что выход крупных банков на рынок микрокредитования не решит старые проблемы, а породит новые.

«Банки посмотрели, что их клиентура почти не растет, а объем выдачи микрозаймов продолжает увеличиваться, и решили потеснить МФО. Хорошо это или плохо? Некоторые эксперты полагают, что микрофинансисты с их макронаглостью потеряют часть клиентской базы, а приход крупных банков придаст рынку более цивилизованный характер. Но они не учитывают другой фактор: значительное число консервативных заемщиков, которые прежде опасались связываться с ростовщиками, теперь пойдут в свой банк, чтобы воспользоваться новой услугой, что приведет к резкому скачку кредитной задолженности», – отметил парламентарий.

Лидер социалистов напомнил, что по итогам 2022 года, по данным ЦБ, на одного заемщика в среднем пришлось 2,69 кредита, а средний общий долг достиг 840 тысяч рублей.

«Помимо инфляции рост затрат домохозяйств на обслуживание долговых обязательств тормозит динамику реальных доходов населения, сдерживает потребительскую активность и развитие экономики в целом. Поэтому мы продолжаем настаивать на полном запрете МФО, в какую бы красивую обертку ни пытались завернуть ростовщичество», – подчеркнул Миронов.