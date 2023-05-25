Банки упростили получение кредитов на покупку жилья в регионах Центральной России

Банки регионов Центральной России продолжают развивать сотрудничество со строительным комплексом. Так, в мае аккредитацию банка «Открытие» получили 15 строительных проектов в 7 регионах ЦФО.

Одобрение банка получили жилые комплексы в Белгороде, Иваново, Семилуках. Обнинске, Костроме, Рязани, Туле и Ярославле: ЖК «Славяноград», ЖК Донецкий, ЖК Георгиевский-2, ЖК Космос 2.0, ЖК по ул. Белкинская, Жилой комплекс «Дом у парка Победы 2-ая очередь», Жилой комплекс «Мартовский», Жилой комплекс «Овация», ЖК Мкр Левобережный, ЖК «Новеллы», ЖК «Новеллы», ЖК Премьер.

Аккредитация объекта в банке означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это может дать возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку может ускориться, затраты клиентов на ее подготовку — уменьшиться.

На фоне роста цен на недвижимость в целом по стране наблюдается рост спроса жителей регионов Центральной России к загородной недвижимости. Еще одним шагом на встречу потенциальным заемщикам в банках называют расширение возможностей самих ипотечных программ. Например, за счет увеличения предельного возраста заемщика на момент выплаты кредита до 75 лет. Такая мера позволяет людям среднего возраста брать ипотечные кредиты на больший срок, что снижает размер ежемесячного платежа по кредиту. Другим нововведением банкиры называют возможность использования средств материнского капитала в качестве первоначального взноса при покупке квартиры на вторичном рынке.