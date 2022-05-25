Банки попросили упростить проверку водительских прав для оказания финуслуг

Банки попросили МВД автоматизировать сервис по проверке подлинности водительских прав. Об этом говорится в письме Нацсовета финрынка в адрес министерства, которое есть у «Известий».

Сейчас использование сервиса возможно только в «ручном» режиме, поэтому кредитные организации с большой клиентской базой фактически не смогут воспользоваться этим ресурсом, поясняется в документе.

Кроме того, как сообщается в письме, если к сервису одновременно будет обращаться множество банков, то он может оказаться недоступным ввиду повышенной нагрузки. В НСФР предлагают МВД доработать сервис для проверки номера водительского удостоверения в автоматизированном режиме.

Для кредитных организаций очень важна помощь МВД по доработке сервиса для автоматизированной проверки водительских удостоверений, чтобы потребители не столкнулись с трудностями при упрощённой идентификации, сообщил «Известиям» глава НСФР Андрей Емелин. Он подчеркнул, что идея разрешить гражданам проводить банковские операции по удостоверению водителя прошла длительное обсуждение и была поддержана всеми ведомствами.

Такой способ идентификации востребован, поскольку у россиян чаще бывают при себе именно права, а не паспорт, добавил Емелин. Кроме того, база для проверки паспортов периодически работает медленно или со сбоями, поэтому банкам необходимо иметь и иной документ для идентификации.

С 29 июня вступают в силу изменения в «антиотмывочное» законодательство, которые позволяют банкам проводить упрощенную идентификацию клиентов по водительским правам. Для этого достаточно предоставить в кредитную организацию сведения о себе: ФИО, номер паспорта, сотовый телефон и на выбор данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС. По этим документам доступны переводы без открытия счета, валютно-обменные операции до 100 тыс. рублей, получение потребительского кредита до 15 тыс. рублей, заключение договора брокерского счета.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На автомате: проверку водительских прав для выдачи кредитов просят облегчить