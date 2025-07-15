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Новости России

Банкет, на котором отправились будущие прокуроры в Екатеринбурге, стоил миллион рублей

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Image by Alina Kuptsova from Pixabay

Будущие прокуроры, которые отравились на выпускном в банкетном зале «Версаль» в Екатеринбурге, заплатили за еду почти миллион рублей, пишет E1.RU.

Всего гостей было 244 человека. Как уточнила глава отдела продаж компании Richmondrest Ирина Тихомирова, каждый отдал около четырех тысяч рублей.

«У нас сложилась неприятная ситуация (мягко сказано): массовое отравление. Был выпускной сотрудников прокуратуры, после этого наши гости попали в больницу. В настоящий момент наша деятельность приостановлена», — уточнила она.

По факту случившегося проводится проверка, пока точная причина отравления неизвестна. Перед студентами института прокуратуры УрГЮУ извинились, с ними поддерживают связь.

Выпускной прошел 11 июля. По данным издания, в больнице находятся 12 человек. Возбуждено уголовное дело.

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