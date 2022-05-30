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Понедельник, 30 мая, 2022

Банк ВТБ подключился к Системе быстрых платежей

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Татьяна Проводина
Татьяна Проводина

Банк ВТБ подключился к Системе быстрых платежей

Все кредитные организации должны подключиться к сервису до 1 июля. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе банка.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не планирует вновь переносить сроки подключения банков к системе.

В пресс-службе сообщили, что ВТБ одним из первых на банковском рынке предоставил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и интернете с помощью Системы быстрых платежей через приложение «СБПэй». По данным банка, до конца года им воспользуется до 1,5 млн клиентов ВТБ.

Система быстрых платежей не использует данные банковской карты. В ВТБ уточнили, что для оплаты покупки клиенту нужно войти в приложение «СБПэй», отсканировать QR-код магазина, проверить сумму и название магазина и провести платеж. Средства поступят на счет торговой точки мгновенно.

«СБПэй» — мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в розничных и интернет-магазинах с использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты. Разработкой приложения занималась Национальная система платежных карт.

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