Банк России выпустил памятную монету «Творчество Леонида Гайдая»

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Леонида Гайдая». Тираж монеты, выполненной качеством «пруф», составил 3 тысячи штук.

На оборотной стороне монеты можно увидеть портрет режиссера. Леонид Гайдай держит на руках любимого питомца, рядом стоит кинокамера и лежит кинопленка. Также на монете указаны годы жизни мастера «1923–1993» и размещено факсимиле его подписи. Все элементы художественного оформления выполнены в рельефе, часть пленки с кадрами — в технике лазерного матирования.

Леонид Гайдай — выдающийся кинорежиссер, сценарист, актер. Юмор Гайдая неподвластен времени, он легок, искрометен и понятен любому зрителю. Его фильмы — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие — почитатели знают наизусть, а фразы героев давно разобрали на цитаты.

В биографии режиссера есть и фильм, снятый в Рязанской области. В 1977 году Леонид Гайдай выбрал Касимов для экранизации бессмертной пьесы Гоголя «Ревизор» в своем фильме «Инкогнито из Петербурга». Несколько месяцев жители города могли видеть городничего Анатолия Папанова, почтмейстера Леонида Куравлева, попечителя Вячеслава Невинного и других именитых актеров.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.