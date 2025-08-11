Банк России выпустил памятную монету «Хоккей»

Банк России выпустил в обращение новую памятную серебряную монету из серии «Российский спорт», посвящённую хоккею. Её номинал составляет 3 рубля.

На оборотной стороне монеты изображены два хоккеиста, борющихся за шайбу, и вратарь на фоне ворот. Вверху расположена надпись «хоккей».

На лицевой стороне традиционно размещён рельефный Государственный герб Российской Федерации, а также надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» и «БАНК РОССИИ». Там же указаны номинал, дата выпуска, проба металла, знак монетного двора и масса драгоценного металла.

Тираж новой монеты — 3 тысячи штук. Она является законным средством наличного платежа на территории России и должна приниматься по номиналу без ограничений.

История хоккея с шайбой в России началась в декабре 1946 года с розыгрыша первого чемпионата СССР. Сейчас в стране существуют три профессиональные и одна молодежная хоккейные лиги.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» выступает в ВХЛ, также есть молодёжная команда, которая играет в МХЛ.