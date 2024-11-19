Банк России: Телефонные мошенники начали предлагать людям услуги «инкассаторов»

Телефонные мошенники придумали новую схему — предлагают услуги фальшивых «инкассаторов», чтобы выманить деньги у людей. Об этом сообщили в Центробанке.

Суть такова: преступники звонят жертве, представляясь сотрудниками Банка России, и рассказывают о якобы происходящей массовой атаке на её банковские счета. По их словам, деньги вот-вот могут быть украдены, и чтобы избежать потерь, мошенники предлагают воспользоваться услугой «инкассаторов» — специальных курьеров, которые могут забрать наличные и «перевезти их в безопасное место».

Сценарий развивается так: жертве говорят, что деньги переведут на «специальный защищенный счет» в другом банке, где они будут недоступны для мошенников. Преступники убеждают, что услуга инкассаторов бесплатна, лишь бы человек передал деньги.

Как не попасться на такую удочку?

Первое и главное — не доверяйте таким звонкам, не поддавайтесь на тревожные рассказы о «массовых атаках» на счета и ни в коем случае не передавайте деньги незнакомцам. Помните, что настоящие инкассаторские услуги могут предоставляться только на основе договора, который заключают юридические или физические лица с профессиональной инкассаторской компанией.