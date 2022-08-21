Банк «Открытие»: владельцев последних моделей iPhone среди клиентов стало в полтора раза больше

В банке «Открытие» выяснили, какие смартфоны наиболее популярны у клиентов. Ожидаемо лидерами стали устройства на базе Android – ими пользуется порядка 80% клиентов банка. При этом за январь-июль текущего года число владельцев последних моделей iPhone – 13 и 13 Pro – выросло в полтора раза.

Самые популярные бренды – Xiaomi и Huawei – на них приходится 60% всех пользователей Android среди клиентов банка. Несмотря на рост продаж в России смартфонов китайских брендов, количество их владельцев за семь месяцев выросло лишь на 9%. Еще 40% клиентов, предпочитающих Android, верны смартфонам от Samsung, по итогам июля число их владельцев практически не изменилось.

Наиболее популярная модель на базе iOS у клиентов «Открытия» – iPhone 11, ей пользуется каждый пятый. При этом за первые семь месяцев 2022 года на 50% выросло количество клиентов, которые пользуются самыми последними на данный момент моделями iPhone – 13 и 13 Pro, хотя с марта поставки и продажи устройств от Apple в России официально приостановлены.

Топ – 5 смартфонов Android по количеству пользователей

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A50

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Samsung Galaxy A12

Xiaomi Redmi 9C

Топ – 5 смартфонов iOS по количеству пользователей

iPhone 11

iPhone XR

iPhone 7

iPhone 12

iPhone 13 Pro