Банк «Открытие» в регионах Центральной России аккредитовал более 20 жилых комплексов

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке. Банк аккредитовал 20 строящихся жилых комплексов в регионах ЦФО.

В Воронеже и области аккредитацию получили жилищные комплексы- ЖК Ленинградский квартал и ЖК Задонье-парк, МК Боровое, ЖК Волна 1. В Брянске – ЖК Мегаполис Парк, в Костроме – ЖК На Боровой, в Смоленске – ЖК Квартал Восточный. В Туле – ЖК Надежный на Пролетарке, ЖК Суворовский. В Ярославле банк аккредитовал 3 объекта недвижимости- ЖК Мегаполис, Клубная, Павловский, во Владимире были аккредитованы – ЖК Смоленский, Гвардейский. В Калуге – ЖК Кречетников переулок и Острова.

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

По ипотечным программам банка «Открытие» можно приобрести жилье как на первичном рынке, так и на вторичном. Можно взять кредит на рефинансирование ранее взятого ипотечного кредита, ипотеку с использованием материнского капитала, а также военную ипотеку. Банк «Открытие» активно использует свои дистанционные каналы, позволяющие подать заявку на ипотечный кредит не выходя из дома, получить одобрение, а так же назначить сделку.

