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Среда, 26 апреля, 2023

Банк «Открытие» в первом квартале 2023 года выплатил клиентам 1,5 млрд бонусных рублей кешбэка

Image by benzoix on Freepik
Image by benzoix on Freepik

По итогам первого квартала 2023 года банк «Открытие» на 15% увеличил выплаты кешбэка по банковским картам в рамках программы лояльности МАКС год к году. Общая сумма выплат составила порядка 1,5 млрд бонусных рублей.

Количество зачислений бонусов на карточные счета в первом квартале 2023 года впервые превысило 2 млн штук против 1,745 млн за аналогичный период прошлого года.

Общий объем потраченных бонусов год к году в первом квартале вырос на 20% — до 1,37 млрд рублей.

Также по итогам марта — после обновления программы лояльности МАКС и ввода трех новых категорий — на 15% увеличилась средняя сумма бонусов, начисленных клиенту за месяц.

94% клиентов направили полученный кешбэк на компенсацию покупок, 4% — на погашение процентов по кредитам, около 2% приобрели билеты для поездок на портале travel.open.ru.

Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности и оформить карту «Открытия» можно на сайте банка, для клиентов со статусом «Премиум» по ссылке.

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