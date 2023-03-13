Банк «Открытие» увеличил выдачи гарантий предпринимателям регионов Центральной России на 36%

По итогам 2022 года банк «Открытие» выдал предпринимателям регионов Центральной России банковских гарантий на сумму более 7,2 млрд рублей, рост по отношению к предыдущему году составил 36%.

Банк «Открытие» предоставляет различные виды гарантий, принятых в международной и российской банковской практике, в том числе, тендерные гарантии, гарантии в пользу налоговых и таможенных органов, гарантии, предусмотренные экспортно-импортными контрактами и контрактами внутреннего рынка.

Банк кредитует в регионах Центральной России самые разные отрасли, однако наибольший удельный вес в структуре портфелей занимают кредиты предприятиям реального сектора экономики, примерно 60% кредитов предоставлено производственным компаниям на поддержку и развитие бизнеса. Объем кредитного портфеля МСБ банка «Открытие» по итогам 2022 года составил 25,3 млрд рублей. Средняя сумма по кредитам, выданным субъектам малого и среднего бизнеса, составила 90 млн рублей.

«Открытие» фокусируется на формировании лучшего клиентского опыта в таких приоритетных направлениях, как открытие счета, РКО, кредитование. Есть у банка и собственные уникальные наработки, которые могут быть интересны предпринимателям. Например, программа «Open Academy», которая предоставляет бесплатный доступ к обучающим материалам о том, как правильно и грамотно вести бизнес. Банк присоединился к госпрограммам для малого и среднего бизнеса и предложил дополнительные инициативы. «Открытие» активно работает с Корпорацией МСП и Минэкономразвития.