Банк «Открытие»: треть россиян хотели бы стать начальниками

33% россиян сообщили, что им больше нравится руководить людьми, чем быть подчиненными. Профессионализм начальника для большинства опрошенных намного важнее честности и справедливости. Главный мотив работы для наших соотечественников — зарплата, а не профессиональная самореализация или карьера. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) ко Дню босса 16 октября.

Хотели бы стать начальниками 33% россиян (скорее да 20%, определенно да 13%) в возрасте 18-65 лет. Больше всего желающих в Москве и Московской области, в Южном федеральном округе и на Дальнем Востоке (по 38%), меньше других – в Сибири (23%). Уже занимают руководящие посты 8% респондентов (в столичном регионе 13%, на Урале 3%). При этом 42% не хотели бы руководить другими людьми (скорее нет 26%, определенно нет 16%). У 6% россиян был опыт руководящей работы и они не хотят его повторения. Каждый десятый затруднился ответить на этот вопрос.

43% относятся к своему непосредственному начальнику с уважением, 41% нейтрально, 6% с любовью. Испытывают страх перед своим начальником 2%. У 10% непосредственного начальника нет.

33% больше нравится руководить людьми, чем работать подчиненными (скорее да 20%, определенно да 13%). В Москве и Московской области так ответили 41%, а в Сибири только 24%. Предпочитают работать подчиненными, а не начальниками 21% (в Приволжском федеральном округе 25%, на Дальнем Востоке 14%). Одинаково нравится и то, и другое 22%, одинаково не нравится — 10%. Еще 14% затруднились ответить.

Самым важным качеством в начальнике 53% респондентов считают профессионализм и компетентность. 27% назвали таким качеством честность и справедливость. 9% полагают, что главное качество руководителя доброта и забота о подчиненных, 5%- умение признавать свои ошибки, 2% — строгость.

В работе для 43% опрошенных важнее всего зарплата (на Дальнем Востоке так считают 52%, на Северном Кавказе 37%). Для 19% на первом месте в работе хороший коллектив. 16% больше всего ценят наличие свободного времени и гибкий график. Для 14% важнее всего профессиональная самореализация. Лишь для 3% главная цель работы — карьера и еще для 2% — служебный статус и должность.

Для 72% россиян пол начальника не имеет значения. При этом 22% предпочитают начальника-мужчину (в Москве и Московской области, а также в Южном федеральном округе по 27%, в Сибири 14%), а 6% — начальника-женщину (на Северном Кавказе 12%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Южном федеральном округе 3%).

*Опрос проведен банком «Открытие» 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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