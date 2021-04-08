Банк «Открытие» стал одним из лидеров в реализации мер господдержки предпринимателей

Банк «Открытие» активно поддерживает малый и средний бизнес с использованием государственных инструментов льготного кредитования. По итогам 2020 года доля льготных кредитов предприятиям в общем портфеле МСБ достигла 35%.

Банк «Открытие» вошел в топ-3 банков по объему выдач кредитов в рамках программы субсидирования Минэкономразвития 1764, предлагая клиентам лучшие условия кредитования по беспрецедентно низким ставкам от 4,9% годовых. В прошлом году банк подключился к реализации семи новых госпрограмм, включая антикризисные льготные кредиты на сохранение занятости, кредиты на возобновление деятельности предприятиям из наиболее пострадавших от пандемии секторов экономики, кредитные каникулы, а также другие федеральные и региональные программы.

Елена Куроптева, директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка «Открытие»: