Банк «Открытие» стал лауреатом премии «Investment Leaders Award 2021»

Банк «Открытие» завоевал ежегодную премию «Investment Leaders Award 2021» в трех номинациях – «ESG-инвестиция года», «Лучшая программа инвестиционного кредитования» и «Private Banking года».

Лучшей ESG-инвестицией года признан проект финансирования КПО «Восток» – крупнейшего в Европе комплекса по обезвреживанию, обработке и размещению твердых коммунальных отходов мощностью 1,2 млн тонн. Подмосковный комплекс запущен на проектную мощность в январе 2021 года и рассчитан на эксплуатацию в течение минимум 25 лет. Он позволяет не только снизить площади захоронения, но и нейтрализует самые агрессивные органические отходы. Банк «Открытие» стал финансовым партнером оператора этого комплекса – группы компаний «ЭкоЛайн», предоставив ей проектное финансирование на 7 млрд рублей.

Открытие Private Banking – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – признано лучшим прайвет-банком года. Количество клиентов Открытие Private Banking превысило 5,5 тысяч, объем средств под управлением составляет 0,5 трлн рублей. Банк предлагает состоятельным клиентам широкий набор банковских и инвестиционных продуктов, инвестиционные и налоговые консультации, а также специальную программу нефинансовых услуг Lifestyle.

Лучшей программой инвестиционного кредитования экспертное жюри премии назвало кредитный продукт «Бесперебойное кредитование застройщиков», внедренный в банке «Открытие» в 2021 году. Это унифицированное продуктовое предложение для застройщиков жилья. Продукт обеспечивает финансирование всех стадий девелоперского цикла: мезонинное кредитование – на стадии приобретения участка, бридж-кредиты – на стадии предпроектных работ, проектное финансирование – на стадии строительства, кредит на развитие – при 30% готовности объекта. Это позволяет застройщикам обеспечивать непрерывный цикл реализации проектов. Банк «Открытие» занимает 4 место по объемам кредитования застройщиков в России, его доля на рынке финансирования жилищного строительства превышает 5%. В 38 регионах России с участием банка строится 369 жилых домов общей площадью более 3,5 млн квадратных метров.

Виктор Николаев, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

«Победа в трех номинациях премии «Investment Leaders Award 2021» подтверждает, что за 3 года нам удалось с нуля создать в «Открытии» сильный корпоративный и инвестиционный бизнес. В качестве фокуса развития мы выбрали комплексную работу с застройщиками, ESG-инвестиции и развитие услуг для состоятельных клиентов – и теперь наши результаты в этих областях оценили не только клиенты, но и профессиональное сообщество. И конечно эта награда мотивирует нас и дальше совершенствоваться в ключевых направлениях бизнеса, предлагая клиентам новые продукты и решения».

«Investment Leaders Award» – ежегодная общественно значимая награда, вручается наиболее успешным участникам рынка инвестиций. В этом году на соискание премии было подано свыше 150 заявок. Победителей определяет жюри из числа известных экспертов банковского, инвестиционного и страхового рынка. Критериями оценки являются масштабность проектов, надежность компаний и банков-соискателей, объем инвестиций, профессионализм команды, эффективность решения, позиционирование бренда, репутация компании, бизнес-эффект.

Церемония награждения победителей «Investment Leaders Award 2021» состоялась 20 ноября в Москве в рамках «Investment Leaders Forum» – ежегодного инвестиционного форума, демонстрирующего лучший опыт участников отечественного рынка инвестиций.